Статус бронювання від мобілізації: в Міноборони зробили "неможливе можливим" в застосунку "Резерв+"

У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.

У мобільному застосунку "Резерв+" тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

За її словами, цифрова команда Міноборони зробила "неможливе можливим", а саме цифровізувала паперові бронювання.

Вона також пояснила, яким чином це вдалося.

"Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг". Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - розповіла Катерина Черногоренко.

Раніше цього не можна було зробити через відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг", зазначила вона.

Також ТЦК не завжди вносять інформацію щодо "броні" до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці.

Як побачити статус бронювання з'явився у "Резерв+"

Спершу потрібно оновити застосунок.

Натисніть три крапки справа від документа.

Виберіть "оновити документ".

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо "бронь" ще триває, але в застосунку цього не було - новий термін має відобразитись в "Резерв+".

Якщо "бронь" не з'явилася в "Резерв+"

Заступниця міністра оборони додала, що частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте Міноборони працює над алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+".

Днями в Міноборони не відповіли на запитання, хто є розробником застосунку "Резерв+" і хто має до нього доступ.

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