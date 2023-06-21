Статус Криму у майбутньому: хто вирішуватиме долю півострова після деокупації

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла про актуальну ситуацію на півострові, як вона зміниться після звільнення, а також, що буде зі статусом Криму у майбутньому.

Про це йшлося в ефірі ICTV в межах телемарафону.

"Є частина людей, яка говорить про те, що треба автономного статусу позбавити і перетворити на звичайну область. Якась частина людей говорить про те, що кримським татарам потрібно дати автономію у межах української держави. Це питання, на даний момент щодо нього не має фінального рішення... Фінальне рішення будуть приймати народні депутати і не за час однієї сесії", - зазначила Ташева.

За її словами, зараз розглядають різні модальності статусу автономії, однак фінального рішення, зформованого або у вертикалі президентський, або у дискусії парламентській, поки немає.

"Ми напрацювали ряд ключових стратегічних документів, як ми бачимо Крим в економічному плані. Друга складова - наприклад, відновлення органів публічної влади. Зрозуміло, що перший час там буде військова адміністрація, потім перехід до військово-цивільної, через деякий час перехід до цивільного життя через вибори", - додала вона.

Нагадаємо, ворог готує в окупованому Криму, теракт на хімічному підприємстві "Кримський титан". Постраждати від цього можуть Турція та Румунія. Є інформація, що російські загарбники можуть створити у Криму техногенну катастрофу.

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