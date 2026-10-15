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Статус "резервіст" у "Резерв+": чому можуть відмовити у бронюванні та чи загрожує мобілізація до 25 років
Бронювання працівників критично важливих підприємств може ускладнитися через позначку «резервіст» у «Резерв+». Що робити в такому разі?
Помітка «резервіст» у мобільному застосунку «Резерв+» може заблокувати процедуру бронювання фахівця на підприємстві. Окрім цього, за певних умов такий статус створює підґрунтя для призову громадянина, навіть якщо той ще не досяг 25-річного віку.
Про це пише «Судово-юридична газета».
Чому через статус резервіста можуть відмовити у бронюванні: пояснення
Найчастіше з цією проблемою стикаються колишні строковики, зараховані після завершення служби до військового оперативного резерву. Але в деяких випадках відомості в базі даних виявляються помилковими, тому військовозобов’язаним варто з’ясовувати підстави їхньої появи та вимагати коригування запису.
Юристи наголошують: подальші кроки повністю залежать від того, чи проводилося зарахування до оперативного резерву з дотриманням нормативно-правових норм.
Звільнені 2024 року строковики повідомляють, що бачать у «Резерв+» позначку «резервіст». Для офіційно працевлаштованих на об’єктах критично важливої інфраструктури це стає перешкодою для бронювання.
Надання відстрочки військовозобов’язаним працівникам регулює стаття 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII. Проте згадки про резервістів у цій статті відсутні. Через таку юридичну колізію підприємства втрачають можливість надати відстрочку цим фахівцям.
Цей статус у системі не завжди є результатом програмного збою. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII йдеться про те, що строковики, які за станом здоров’я підходять для служби, після звільнення можуть автоматично зараховуватися до військового оперативного резерву.
Що робити, якщо з’явився статус «резервіст» у «Резерв+»
Якщо громадянин підлягав зарахуванню до запасу, але у «Резерв+» він відображається як резервіст, спершу варто звернутися до техпідтримки застосунку. Якщо у вас вимагатимуть підтвердження належної облікової категорії, потрібно звернутися до ТЦК та СП.
Це можна зробити електронним листом на e-mail, рекомендованим листом через «Укрпошту», через адвокатський запит або ж особисто. У зверненні до ТЦК вимагайте надати інформацію про номер наказу та орган, на підставі якого вас зарахували до резерву.
Якщо з’ясується, що відповідного наказу немає, облікові дані мають виправити, а вам повернути статус «військовозобов’язаний».
Коли змінити статус не можна
Зовсім інша ситуація складається, коли громадянина включили до військового оперативного резерву законно, що підтверджується документами.
Згідно з пунктами 107-1, 108 та 109 Указу Президента України № 618/2012, рішення про виключення з оперативного резерву ухвалює командир військової частини за наявності чітко визначених законодавством підстав. Потреба підприємства забронювати співробітника не є юридичним приводом для його вилучення зі списків резерву чи зміни облікової категорії.
Резервісти до 25 років: чи можуть мобілізувати
Попри те, що в Україні є загальне правило про вік мобілізації — від 25 років — на резервістів воно не поширюється. Якщо громадянин перебуває на обліку саме як резервіст військового оперативного резерву, його мають право мобілізувати.
Нюанс з ВЛК
Відстрочку не гарантує навіть постанова ВЛК про придатність громадянина до служби лише у певних підрозділах. Висновок медиків не звільняє від мобілізації, а лише визначає, де саме може служити військовозобов’язаний.
Що зробити перед візитом до ТЦК
Якщо ви резервіст і плануєте відвідати ТЦК заради перевірки чи коригування військово-облікових даних, пам’ятайте про можливі юридичні наслідки.
У разі передбачених законом підстав вам можуть вручити повістку для уточнення облікових даних, відправити на ВЛК, а за підсумками медичного огляду розпочати мобілізацію з направленням до військової частини.
Вирішальним фактором у такій ситуації є не позначка в застосунку «Резерв+», а законність рішення, на основі якого вас визначили резервістом. У разі, якщо офіційного наказу немає, ваші дані мають обов’язково виправити.
Бронювання від мобілізації: останні новини
Нагадаємо, в Україні право на бронювання від мобілізації мають лише офіційно працевлаштовані за трудовим договором чи контрактом військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, які перебувають на належному військовому обліку.
Бронювання є неможливим для осіб із гіг-контрактами, ФОП за цивільно-правовими угодами, а також для тих, хто вже має чинну відстрочку за іншими підставами.
Водночас ключовою перешкодою для бронювання є наявність у працівника дефіцитної військово-облікової спеціальності (ВОС), визначеної Міноборони. Згідно з переліком, відстрочка не надається фахівцям таких напрямів: снайперам, операторам БМП, танкістам середніх танків та танків із ракетно-гарматним озброєнням, фахівцям з гармат 152 мм, самохідних гармат 152 мм, самохідних гармат 76–130 мм та протитанкових гармат, а також фахівцям з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами і зенітними ракетами малої дії.