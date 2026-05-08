Статус у "Резерв+": кому з українців не дадуть відстрочку та що означають нові позначки

Міноборони роз’яснило різницю між категоріями «резервіст» та «солдат резерву». Попри схожість назв, ці позначки мають різне правове значення, що є критичним при визначенні права на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

В електронному військово-обліковому документі у застосунку «Резерв+» можна побачити позначки «солдат резерву» та «резервіст». Відомо, що вони вказують на обліковий статус особи, проте мають певні відмінності.

Хто має право на відстрочку, а хто — ні

Запис «солдат резерву» означає, що людина перебуває на військовому обліку та має визначену військово-облікову спеціальність, але при цьому не проходила військової служби. Такий статус не впливає на право оформлення відстрочки від мобілізації.

Натомість «резервіст» відображається у осіб, які вже проходили службу, мають військову спеціальність та уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Для цієї категорії військовозобов’язаних не передбачене бронювання або оформлення відстрочки від мобілізації.

Зазначимо, що наприкінці квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації терміном на 90 днів, тепер вони триватимуть до 2 серпня 2026 року.

Як швидше оформити відстрочку: «Резерв+» проти ЦНАП

Згідно з поясненням, подавати заяву на оформлення відстрочки через «Резерв+» та ЦНАП водночас можна, проте робити не варто. У застосунку відповідний запит зазвичай опрацьовують орієнтовно протягом 48 годин.

Водночас через ЦНАП така процедура може тривати до 14 днів. Якщо відстрочку вже буде оформлено через застосунок, подана раніше заява в ЦНАП буде закрита як неактуальна, тож процес це не пришвидшить.

Терміни дії та автоматичне подовження

Варто зазначити, що деякі категорії громадян мають право на «відстрочку до завершення мобілізації». Вона діє до кінця поточного мобілізаційного періоду, визначеного указом президента України Володимира Зеленського.

В Україні для окремих категорій громадян передбачене автоматичне подовження відстрочки від мобілізації. Це можливо у випадках, коли підстави для відстрочки залишаються чинними і підтверджені необхідними даними.

Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей, мають право на отримання відстрочки за умови надання підтверджуючих документів, але її можуть скасувати, якщо особа не виконує обов’язків щодо утримання дітей.

Оновлення даних про придатність до служби

Придатність до військової служби під час дії воєнного стану залишається чинним протягом одного року. Після завершення цього терміну інформація в «Резерв+» автоматично вважається застарілою і такою, яку треба оновити.

