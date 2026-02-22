- Дата публікації
Став господарем конюшні: на Волині врятували лелеку, а він залишився зимувати серед коней (фото)
На Волині лелека провів зиму в центрі іпотерапії серед восьми коней. Птах освоїв конюшню і навіть змагається за увагу з котом Мейсоном.
На Волині, у селі Вишнів Підгайцівської громади, у центрі іпотерапії оселився незвичайний мешканець — лелека, який провів майже усю зиму серед восьми коней.
Про це йдеться у репортажі «Суспільного Луцьк».
Птах оселився тут ще минулого листопада і вже став справжньою «зіркою» конюшні, навіть змагаючись за увагу з місцевим котом.
Волинянка Анастасія Касарда, яка займається конкурами у центрі іпотерапії, розповіла, що птаха привезли ослабленим. Щоб він відновив сили і зміцнів, довелося близько місяця годувати його спеціальною сумішшю — спершу лелека відмовлявся брати їжу.
Сестра Анастасії, Ольга, зазначила: «Він став впевненим і навіть трохи нахабним. Літає над кіньми, не ховається по кутах. Спершу коні трохи лякалися, але тепер звикли і прекрасно співіснують із ним».
Двічі на день догляд за лелекою здійснює керівник центру Володимир Маруняк. Птах віддає перевагу курячим сердечкам і печінці. За сніданок та вечерю він часто змагається за увагу працівників з котом Мейсоном, який після появи лелеки втратив звичну першість у стайні.
Завдяки своєму характеру та невимушеній поведінці лелека вже став улюбленцем персоналу та відвідувачів центру.
