ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
489
Час на прочитання
2 хв

Став господарем конюшні: на Волині врятували лелеку, а він залишився зимувати серед коней (фото)

На Волині лелека провів зиму в центрі іпотерапії серед восьми коней. Птах освоїв конюшню і навіть змагається за увагу з котом Мейсоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лелека

Лелека / © Pexels

На Волині, у селі Вишнів Підгайцівської громади, у центрі іпотерапії оселився незвичайний мешканець — лелека, який провів майже усю зиму серед восьми коней.

Про це йдеться у репортажі «Суспільного Луцьк».

Птах оселився тут ще минулого листопада і вже став справжньою «зіркою» конюшні, навіть змагаючись за увагу з місцевим котом.

Лелека залишився зимувати серед коней на Волині / © Суспільне

Лелека залишився зимувати серед коней на Волині / © Суспільне

Волинянка Анастасія Касарда, яка займається конкурами у центрі іпотерапії, розповіла, що птаха привезли ослабленим. Щоб він відновив сили і зміцнів, довелося близько місяця годувати його спеціальною сумішшю — спершу лелека відмовлявся брати їжу.

На Волині, у селі Вишнів Підгайцівської громади, у центрі іпотерапії оселився незвичайний мешканець / © Суспільне

На Волині, у селі Вишнів Підгайцівської громади, у центрі іпотерапії оселився незвичайний мешканець / © Суспільне

Сестра Анастасії, Ольга, зазначила: «Він став впевненим і навіть трохи нахабним. Літає над кіньми, не ховається по кутах. Спершу коні трохи лякалися, але тепер звикли і прекрасно співіснують із ним».

Двічі на день догляд за лелекою здійснює керівник центру Володимир Маруняк. Птах віддає перевагу курячим сердечкам і печінці. За сніданок та вечерю він часто змагається за увагу працівників з котом Мейсоном, який після появи лелеки втратив звичну першість у стайні.

Завдяки своєму характеру та невимушеній поведінці лелека вже став улюбленцем персоналу та відвідувачів центру.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як радіація змінила тварин у Чорнобилі. Через десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС наука зібрала достатньо даних, аби зрозуміти, що відбувається з природою у так званих «зонах відчуження».

Додамо, що в Україні 23 березня відзначають День лелеки і святкують повернення птахів.

Дата публікації
Кількість переглядів
489
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie