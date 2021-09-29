"Став на коліна і спробував розставити мені ноги": у СВ-купе потяга "Київ-Львів" пасажир намагався зґвалтувати жінку

Серед ночі попутник стягнув із жінки ковдру і намагався зґвалтувати.

У потягу сполученням "Київ Пасажирський - Львів" пасажир СВ купе намагався зґвалтувати свою попутницю.

Про це сама жінка розповіла в соцмережі.

За словами пасажирки Надії Кушнір, вона їхала в одному купе з незнайомим чоловіком. Спочатку він розповідав їй про дружину та дітей, далі почав говорити якісь нісенітниці, потім роздягнувся і показував "відсутність у себе пупка".

"Я не знаю, чому я тоді не пішла з того СВ, а просто сказала, шо я не хочу і не буду. Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розказував, яка я нікчема і що в мене в житті ні *** не вийде. Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стягнув з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати", - розповідає пасажирка Надія Кушнір.

Жінка голосно закричала, а поки чоловік розгубився, схопила свої речі і побігла до провідниці. Працівниця потяга переселила її до чоловіка, який викупив купе СВ для одного.

"Чесно кажучи, мене досі трясе і нудить, і я всю ніч не могла навіть поворухнутися, боялася вийти з купе. Добре, що мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива-здорова", - говорить Надія.

В "Укрзалізниці" на нічну пригоду пасажирки відреагували.

"У мене прохання дати деталі поїздки (рейс, дата, вагон, місце), щоб ми зі свого боку теж провели розбір і проаналізували дії поїзної бригади. Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію - такі випадки трапляються, на жаль. Якщо квиток Вашого сусіда був електронний, ми його можемо відслідкувати та додати до заяви в поліції. Зайвий раз попрошу викликати у таких випадках поліцію невідкладно (через начальника потяга в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджено взаємодію), так набагато більше шансів швидко й ефективно все владнати", - прокоментував під дописом керівник пресслужби "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Нагадаємо, що у СІЗО помер чоловік, який напав на Анастасію Лугову у потягу "Маріуполь-Київ". Інцидент стався близько 3 години ночі. Чоловік, вдягнений лише у труси, пробрався до купе, де перебувала жінка зі сплячим сином і заблокував двері. Далі він почав її бити, притиснувши до ліжка і тримаючи за горло.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання