"Став" на облік через 2 роки після смерті: загиблому воїну з Рівного прийшла повістка

Повістка загиблому військовому

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Загиблому воїну з Рівного Максиму Чудіновичу, що віддав життя на фронті майже два роки тому, ТЦК надіслав повістку.

Про це розповіла вдова Героя Валентина Чудінович.

За її словами, повістка прийшла 24 травня 2025 року. Максим загинув у липні 2023 року на Запоріжжі.

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«Прийшла повістка Максиму, яка привела мене просто в таке роздратування та злість, що матюків не вистачить. На пошті сказали, що не можуть віддати мені повістку чоловіка, так як там вказано „вручити особисто“, і мені, як дружині при будь-яких обставинах віддати не можуть», — розповіла дружина загиблого військового.

Валентина вирішила йти до ТЦК. Там відстояла чергу з 8:45 до 11:30. На прохідній її змусили залишити телефон.

«Прийшла я до кабінету, знову зачекала чергу і в кабінеті кажу, що хочу дізнатися причину, чому моєму чоловіку прийшла повістка. А мені відразу: „А чому він сам не прийшов?“ У мене нерви не витримують, але я поки спокійно розмовляю і пояснюю, що мій чоловік загинув ще у 2023 році (а мені так важко про це говорити), — зазначає Валентина Чудінович.

Жінка дізналася, що її чоловік, який загинув ще 2023 року, якимось чином «став» на облік 17 квітня 2025 року.

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«Як він став на облік, хто його і яким чином поставив на облік — не відомо. Йдемо до керівництва. Нема на місці. Треба чекати. Але поки я чекала, то з моїми документами пані, яка мене приймала, пішла в відділ Резерву та зняла з обліку Максима, але питання залишається відкритим. Зайшовши до кабінету, спілкувалася з капітаном, який нічого пояснити не може. На всі мої запитання відповідав що не знає, або дзвоніть на гарячу лінію. А його секретарка дивилася на мене, як на дурепу. Та ще і відсварювалася», — зазначає Валентина.

Дружина наголошує, що після відвідин ТЦК у неї різко погіршилося здоров’я.

«Вийшла з кабінету — руки та ноги трусяться, а сльози потекли ріками. Бо я ніхто, звати мене ніяк, і всім просто байдуже на мене, мою донечку, на наші проблеми та почуття. Хочу, щоб ця ситуація була відома на все місто, адже чоловіки потрібні лише тоді, коли вони живі та здорові, а їх жінки і діти зі своїми проблемами взагалі нікого не цікавлять», — підсумувала Валентина Чудінович.

Рівненський обласний ТЦК та СП скандал поки не коментує.

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Що відомо про загиблого бійця Максима Чудіновича

Як розповідало «Суспільне», нацгвардієць Максим Чудінович загинув у липні 2023 року на Запоріжжі. Тоді йому було лише 23 роки. Військовий деякий час вважався зниклим безвісти. В листопаді 2023 року ДНК-експертиза підтвердила його смерть.

У нього залишилася дружина і маленька донечка Мар’яна. «Мар’янка, як виросте, спитає, де я був під час війни, а я ж не скажу, що я сидів дома». Він дуже хотів її захищати там, на сході», — розповіла вдова бійця.

© Суспільне

Раніше повідомлялося, що у Києві ТЦК надіслав повістку військовому, який втратив на фронті обидві ноги.

Також у Києві ТЦК відправив повістку померлому спортивному журналістові Артему Франкову.

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