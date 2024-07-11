Став на захист України 2014 року: помер відомий військовий і волонтер

Олег Івахнюк помер через інфекційну хворобу у віці 38 років.

Після важкого поранення пішов у засвіти військовий, волонтер і колишній футболіст Олег Івахнюк.

Про смерть учасника бойових дій Олега Івахнюка повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. 28 липня захисникові України виповнилося б 39 років.

До останнього подиху підтримував Україну

Олег Івахнюк народився 28 липня 1985 року в селі Горинь Калуського району. Після закінчення Львівського училища фізичної культури провів два сезони у львівських "Карпатах-3". Також грав за "Спартак-2" з міста Калуш.

Олегу Івахнюку 28 липня виповнилося б 39 років

2014 року Олег Івахнюк брав участь у лютневих протистояннях на Майдані. Влітку того ж року приєднався до батальйону "Донбас" та брав участь у боях поблизу Попасної. Отримав тяжке поранення в ногу трьома кулями.

Загалом переніс 22 операції. Певний час працював селекціонером рідних "Карпат". На початку повномасштабного вторгнення перебував у Чикаго на лікуванні. Та вже 1 березня Олег повернувся до України і поповнив лави волонтерського руху.

Два місяці тому Івахнюк потрапив до лікарні в тяжкому стані через інфекційну хворобу.

"Після 10 років боротьби за життя підступна хвороба забрала мужнього Захисника, патріота та волонтера", – написав у повідомленні Андрій Найда.

Нагадаємо, на війні загинув відомий журналіст Дмитро Сінченко, який пішов на фронт добровольцем.

Читайте провідні новини дня: