"Став типовим ТЦКшником, який на бусі кошмарить людей": "сповідь" працівника військкомату

Військовий, якого перевели до ТЦК, розповів, що правда, а що міф у роботі військкоматів.

Український військовослужбовець, який брав участь у бойових діях на фронті, а потім став працювати у ТЦК на Рівненщині, розповів про особливості своєї роботи.

То що правда, а що міф про роботу ТЦК, військовий на умовах анонімності розповів виданню "Четверта влада".

Чи дають хабарі, щоб влаштуватися у ТЦК

Військовий визнає, що бачив в Інтернеті чутки, що за "місце" в ТЦК треба заплатити великі гроші. Йдеться про 8 тисяч доларів і більше. Насправді, каже, військові не горять бажанням йти в ТЦК.

"Насправді ніхто не хоче служити в ТЦК. Ти день і ніч на роботі, зарплата невелика, при цьому всі тебе гноять. Спочатку, коли я перевівся, то виконував інші задачі. Це тепер я став типовим ТЦКшником, який їздить на бусі й кошмарить людей", – розповідає військком.

Скільки працівників ТЦК мають бойовий досвід

Військовий розповів, що безпосередньо на фронті провів три місяці, а потім перевівся у тил за станом здоров'я. За його припущеннями, саме таких у ТЦК найбільше.

"Якщо говорити про керівні посади, то частина з цих людей із бойовим досвідом, а частина – без. У мене враження, що частина керівного складу з бойовим досвідом набагато менша... Є ті, хто переводиться по здоров'ю, є ті, хто отримав повістку, потрапив до ТЦК й досі тут служить. Є люди, які прийшли ще за часів АТО – не знаю, чи є в них бойовий досвід. Контрактників порівняно небагато. Думаю, найбільше тих, хто перевівся", – зазначає чоловік.

Чи є обов'язкові плани по кількості мобілізованих

Хоч офіційно наявність таких планів заперечується, військовий визнає, що негласно вони існують.

"Ясно, що ставлять. Раніше треба було, щоб на день була одна повістка або один ухилянт, а краще і те, й те. Взагалі планова цифра залежить від загальної цифри, яку спускають по ланцюжку зверху вниз – кількості людей, яку треба мобілізувати", – зазначає чоловік.

Він підтверджує, що командування за невиконання плану погрожує відправити на фронт самих ТЦКівців.

"Часом від керівництва звучить щось типу "не зробимо план – поїдемо всі на передок". Саме поїдемо. Всі разом", – говорить військком.

Силоміць у буси не "пакують"

Чоловік запевняє, що його екіпаж силоміць до буса нікого не затягує. Бо право на затримання має лише поліція.

"Певний час я працював із поліцією. Вони мають право затримувати тих, хто ухиляється від військового обов'язку. Самі ми не маємо права нікого затримувати. Мені можуть сказати, вибачте на слові, "іди на **й" і піти", – запевняє чоловік. Хоча визнає: існують екіпажі, які ігнорують ці вимоги.

Чи беруть рядові працівники ТЦК хабарі

"Це все на рівні чуток, але ці чутки регулярні – як ТЦКшнику можна підзаробити "лівака". Людина сідає в бус і знає, що зараз пройде ВЛК, а ввечері може бути вже на полігоні. Або не знає, але про це знаємо ми. І так, це падає на наші плечі: супроводжувати цю людину, охороняти. Так от, її можна відпустити. Не безкоштовно", – зізнається військовий.

Ставлення цивільних

На завершення він скаржиться на цивільних, які тепер уже "бачать ворога вже не в росіянах і Путіні", а в працівниках ТЦК.

"Більшість людей налаштована явно вороже. Це видно вже по міміці. Таке відчуття, що коли ти виходиш із буса, всі роз'їжджаються й розходяться. Можуть послати або якось обізвати. Почуваєшся при цьому таким уже х**лом, вибачте", – відверто говорить працівник ТЦК.

За словами чоловіка, на його адресу та адресу його колег уже нерідко лунали погрози: мовляв спалять бус, будуть "вичисляти" місце проживання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.