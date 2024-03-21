Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Став відомий ймовірний час підльоту ворожих літаків до рубежів пусків ракет - моніторингові канали

Став відомий ймовірний час підльоту ворожих літаків до рубежів пусків ракет - моніторингові канали

Ворожі літаки рухаються у бік Каспію / Фото: Associated Press

Наразі невідомо, чи виліт бойовий.

Підтверджено вильоти кількох бортів Ту-95мс - всі курсом у бік Каспійського моря. 

Про це інформують моніторингові канали.

Згідно з повідомленнями, виліт ймовірно бойовий, а це означає, що: 

  • в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:00;
  • Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:50;
  • в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00;
  • Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 - 07:20.

 "Час дуже приблизний, з великою похибкою", - йдеться у повідомленні. 

Моніторингові канали продовжують стежити за ситуацією. 

Зберігайте спокій, та дотримуйтесь правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація