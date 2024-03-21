Став відомий ймовірний час підльоту ворожих літаків до рубежів пусків ракет - моніторингові канали

Підтверджено вильоти кількох бортів Ту-95мс - всі курсом у бік Каспійського моря.

Про це інформують моніторингові канали.

Згідно з повідомленнями, виліт ймовірно бойовий, а це означає, що:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:00;

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:50;

в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00;

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 - 07:20.

"Час дуже приблизний, з великою похибкою", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали продовжують стежити за ситуацією.

Зберігайте спокій, та дотримуйтесь правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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