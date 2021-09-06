Ставав ногами на грудну клітку: у Дніпрі судитимуть чоловіка, який жорстоко побив військовослужбовця

Ставав ногами на грудну клітку: у Дніпрі судитимуть чоловіка, який жорстоко побив військовослужбовця

В результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

У Дніпрі на лаві підсудних опинився чоловік, який ледь не до смерті побив військовослужбовця. Зловмиснику оголошено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 27-річного громадянина за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Слідством встановлено, що у червні цього року зазначений громадянин поблизу Центрального автовокзалу у Дніпрі завдав військовослужбовцю удари по голові. Коли останній впав на асфальт, обома ногами став йому на грудну клітину.

В результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, що на Львівщині 73-річна жінка звинувачує старосту села в побитті. Запевняє, той відгамселив її ломакою, бо, мовляв, не сподобалося, що рогата пасеться на шкільному стадіоні.

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