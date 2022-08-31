Ставила під загрозу життя тисяч українців: викрито масштабну корупційну схему в ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій ліквідували масштабну корупційну схему, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Держслужбовці системно отримували хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Посадовці вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

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За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України.

Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

За результатами цих дій здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим шістьом особам злочинної групи. Триває досудове слідство.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

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