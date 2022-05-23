Ставив мітки про місця дислокації ЗСУ і Нацгвардії: у держзраді підозрюють мешканця Бахмута

Правоохоронці викрили мешканця Бахмута Донецької області, який співпрацював з загарбниками держави-терористки Росії.
Слідство встановило, що у травні 2022-го чоловік добровільно погодився допомагати російським окупантам. Він допомагав представнику силового відомства РФ через Інтернет.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Українець передавав окупантам інформацію щодо розташування та переміщення особового складу, а також техніки ЗСУ. Зрадник також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії на території Бахмута. Крім того, підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала у Житомирській області російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу Збройних сил. Росіяни завербували мешканця Київської області на початку повномасштабної агресії РФ - у березні 2022-го. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Бучанського району він почав співпрацювати з ворогом.
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