Ставив сумні лайки: у Росії засудили викладача за емоджі під антивоєнними дописами

Це перший випадок, коли громадянина Росії притягнули до відповідальності за статтею про дискредитацію армії РФ не за публікацію, а за "сумний емоджі" під чужим дописом.

Про це повідомляє "Сибір. Реалії".

Викладача філософії та історії із Барнаула Олексія Аргунова зненацька запросили до поліції, де йому пред'явили звинувачення в неналежному "лайканні" дописів про війну. Виявилося, що чоловік ставив "сумні емоджі" під антивоєнними публікаціями.

"Коли йшов до поліції, навіть не уявляв, що звинувачують, та ще й за "лайки" – все ж таки за межею за таке судити. Але не злякався, розцінив це як жарт. Я людина спокійна, розумів, що в соціальних мережах зазвичай серйозніше публікують. З іншого боку, і самі поліцейські показували, що розуміють, справа несерйозна, навіть дурнувата якась. Мовляв, ФСБвці спустили, треба відзвітувати. Тому було відчуття, що я напишу пояснювальну і на цьому все і закінчиться, що далі до суду справу не передаватимуть", - розповідає викладач.

Втім, справу чоловіка передали до суду. За дві доби суд визнав його винним у "дискредитації армії РФ". Все відбулося так швидко, що чоловік навіть не встиг обзавестися захисником.

"Один був. Навіть держзахисника не було. Я судді спробував пояснити, що лайки та інші реакції – це не репости. Що хоч би яким закон був, під нього мої дії не підходять, це не поширення. Вона (ред. – суддя) до мене "докопувалася": ось ви поставили смайл "співчуття", що це означає? Як відповісти? Співчуття – воно є співчуття. Суддя зі мною не сперечалася, вона просто все це вислухала, і сказала: "ми ухвалимо рішення, приходьте за півтори години". Я за півтори години прийшов: "Винний, 30 тисяч рублів штрафу", – розповідає викладач.

Олексій Аргунов говорить, що рідним про шалений штраф не говорив, щоб не засмучувати, а як змінюватиме поведінку в Мережі, поки не вирішив.

"Очевидно, що треба якось обережніше діяти. Але водночас зовсім мовчати погано. Можливо, не в "Однокласниках" цим займатися", - говорить він.

Викладач зізнається, що новини про війну РФ в Україні його вибили з колії.

"Я, виходячи зі здорового глузду, для себе вирішив, що війна – це неможливо, що не зовсім божевільні правителі, щоб почати її. (Забув, що у Путіна свій "здоровий глузд".) 24 лютого зайшов у YouTube, на ролик наткнувся якийсь випадково у вибірці: "Нічого собі, війна почалася?!" Я був просто вражений. Шокований. У мене тиск підскочив, потім довго не міг збити. Просто кілька тижнів фізично хворів. Багато моїх студентів у мене в друзях у "ВКонтакте", і коли побачили наприкінці лютого замість мого фото чорну аватарку, зрозуміли мою позицію, почали розпитувати, довелося пояснювати. Було три випадки активної незгоди. Усі троє вислухали мої аргументи, намагалися навести контраргументи, але то була така маячня", - розповідає Олексій.

Чоловік розповідає, що проблем на роботі через судовий процес поки що немає, але не виключено, що вони з'являться і зізнається, що грошей на сплату захмарної суми штрафу в нього немає, тож доведеться оголошувати збір.

"Треба буде оголошувати збирання, бо самому мені штраф не потягнути. Отже, публікувати всі деталі справи на сторінках у соцмережах. Тому колеги, звісно, ​​побачать. Сподіваюся, підтримають, – каже Аргунов.

Російські суди стягнули вже понад 50 мільйонів рублів за статтею про "дискредитацію" армії РФ. За неповні п'ять місяців за цією статтею було складено 3033 протоколи, кожну двадцяту справу було закрито.

Нагадаємо, що у Росії у Чебоксарах хлопці зламали постамент із буквою Z, встановлений владою у центрі міста.

Читайте також: