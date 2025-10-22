Ставка на українців: Метінвест увійшов до топ-50 найкращих роботодавців України за версією NV та Olders

Реклама

Група Метінвест увійшла до списку 50 найкращих роботодавців України за версією видання NV та міжнародної компанії Odgers. Цей рейтинг визначив компанії, які створюють найкращі умови для працівників та підтримують персонал під час війни. До фінального переліку потрапили 50 компаній із 11 галузей економіки, журі оцінювало їх за чотирма критеріями: підтримка ветеранів і їхніх родин, інклюзивність, програми збереження працівників під час кризи та розвиток талантів.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков у коментарі для NV зазначив, що головним кадровим викликом металургії залишається дефіцит персоналу: наразі в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій, а понад 8 тисяч співробітників мобілізовані.

«До 2022 року до компанії були черги охочих, а зараз ми маємо нестачу кадрів. Тому скоротили терміни навчання з пів року до двох місяців. Ми створюємо інфраструктуру підтримки – від психологічної допомоги до соціальних програм і волонтерства. Наші працівники не менш важливі для перемоги, ніж армія», - наголосив Риженков.

За його словами, основним кадровим резервом компанії стали ветерани. На підприємствах уже працює близько тисячі військових, які повернулися з фронту: для них Метінвест створив екосистему реінтеграції, що включає навчання новим професіям, психологічну підтримку та менторські програми.

«Ветерани кажуть: нам не треба особливого ставлення, ми просто хочемо бути частиною колективу. Ми також готуємо працівників до їхнього повернення, адже дехто через поранення не може працювати на старих посадах», - каже СЕО Метінвесту.

У 2024 році середнє зростання зарплат у компанії становило 15%, а за окремими професіями - до 30%. Цьогоріч Метінвест підвищив оплату праці виробничих і сервісних підрозділів ще на 20%. Загалом із початку війни заробітні плати в компанії зросли приблизно на 50%.

Серед пріоритетів компанії - навчання жінок технічним професіям, автоматизація виробництва та освітні ініціативи. Зокрема, заснований Групою університет Метінвест Політехніка вже випустив понад 260 фахівців, а пілотний проєкт у Великій Британії допомагає повертати до України студентів з українським корінням.

«Ми робимо ставку на українців. Віримо, що зможемо закрити кадрові потреби власними силами, адже наша мета - будувати сучасну, високотехнологічну металургію в Україні», - підсумував Риженков.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест Ріната Ахметова інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн — ЗСУ у межах ініціативи «Сталевий фронт».