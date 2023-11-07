Ставка верховного головнокомандувача: Зеленський оновив склад

Указ набирає чинності з моменту публікації.
У вівторок, 7 листопада, Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ виданий на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться на сайті президента України.
Що відомо про зміни
Український лідер постановив ввести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сергія Лупанчука, який є командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Натомість Віктора Хоренка з нього виведено.
Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій: замість генерала Віктора Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.
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