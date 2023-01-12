"Ставка зроблена": Жданов пояснив, чому Європа вирішила постачати танки Україні саме зараз

У Європі вже визначилися зі свою позицією щодо війни, яку розв'язала Росія, і зробили ставку на перемогу України. Також там вже зрозуміли, що терміни заверешення цієї війни безпосередньо залежать від постачання важкого озброєння, зокрема танків.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Белсат TV".

"Я думаю, що це остаточна переоцінка цінностей і більш глибинне розуміння ситуації. Тобто вже всі визначилися зі своєю позицією і з цілями і завданнями цієї війни, а також роллю України у цій війні. Ставка зроблена на перемогу України, тому таке відношення. Накінець починають повязувати постачання озброєння із термінами закінчення цієї війни. Чим більше і швидше вони поставлять озброєння, тим швидше є шанси завершити цю війну", - поянив Жданов.

Танки для України

Чехія повідомила про передавання Україні танків. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який його країна відправить для ЗСУ.

Окрім цього, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі.

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