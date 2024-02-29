"Ставку маємо робити не на мобілізацію": військовий назвав ефективніший спосіб поповнювати армію

Військовозобов'язані з більшим бажанням пішли б не до ТЦК, а до конкретних бригад.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає рекрутинг добровольців до конкретних бригад ефективнішим способом поповнювати українську армію, ніж примусова мобілізація.

Про це він говорив в ефірі телеканалу "Київ24".

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців, на рекрутинг, щоб люди йшли до бригади”, – зауважив він.

Військовий навів приклади "Азову", 3-ї штурмової бригади, "Кракена" ГУР, де впроваджують таку практику.

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“Рекрутинг працює, добровольці йдуть, але люди хочуть іти до конкретної бригади, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду. Бо гарний дронщик – це не обов’язково гарний піхотинець. І гарний технік, гарний водій танка – це теж треба брати саме на цю специфіку”, – пояснив Кирило Сазонов.

За його словами, саме в цьому напрямку треба працювати.

“Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, а хочуть іти до конкретних бригад добровільно", – підкреслив боєць.

Нагадаємо, до законопроєкту про мобілізацію було внесено багато технічних правок, які треба прибрати для швидшого розгляду документа. Парламентський Комітет з нацбезпеки зараз працює над цими правками. Їх загалом було внесено понад 4000. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.

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