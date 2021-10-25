Ставлять діагноз ГРВІ, бо немає тестів на коронавірус: у Кривому Розі спалахнув скандал

За словами криворіжців, лікарі відмовляються робити експрес-тести, бо їх немає.

У Кривому Розі пацієнтам із симптомами коронавірусу відмовляються робити швидкі тести, бо їх немає, а в діагнозах вказують ГРВІ.

Про це ТСН.ua розповіла молода мама Ірина К*.

За словами жінки, вона та її чоловік 10 днів тому відчули симптоми коронавірусу - зник нюх, смак, з'явилися нежить, кашель, втома, підвищена температура, почервоніння очей. Пізніше виявилося, що вони контактували з людиною, у якої діагностували COVID-19. Подружжя зателефонувало до своєї сімейної лікарки, остання телефоном зробила призначення і поточнила - якщо стане гірше - йти до амбулаторії на приймання.

"Дива не сталося, стан не поліпшувався, тож зателефонували до сімейної лікарки і записалися на приймання в кабінет №15, поліклініки №13. Кабінет розташований окремо із входом з вулиці. Заходимо, там вже чекало 6 пацієнтів з такими ж симптомами. Підходить наша черга і починається найцікавіше. Лікарка в костюмі, в масці, у пластиковому щитку і рукавичках. Озвучую, з чим я прийшла і що мене турбує, у відповідь чую: "У вас звичайна застуда, що ви вигадали?". Я їй повторюю, що контактувала із хворим на коронавірус і маю усі симптоми. Вона говорить, щоб лікувалися вдома, а на питання, що сами ми лікуюмо, говорить: "ГРВІ", - розповіла ТСН.ua Ірина.

Криворожанка додала, що, на її прохання зробити тест на коронавірус, лікарка відмовила, мовляв, швидких тестів немає.

"Перед візитом до поліклініки я набрала гарячу лінію МОЗ, там пояснили, що за таких симптомах пацієнту обов'язково повинні зробити тест і тільки потім призначати лікування. Кажу це лікарці, і відповідь змінюється: "Тести є, але вони для вагітних. Якщо ви хочете тест - у нас повно приватних клінік, де вам зроблять хоч зараз. Пояснюю, що у мене маленька дитина і вона ходить в садочок, контактує зі мною, знову відповідь: "Ну і що, нехай ходить". На цьому моє приймання було закінчено", - розповідає ТСН.ua Ірина.

Жінка говорить, що трохи почекала під кабінетом, і жодному із пацієнтів, які прийшли з вираженими симптомами коронавірусу, не зробили тест, а всім поставили діагноз ГРВІ.

"Набираю знову МОЗ - там слухають мою історію і шоковані - як так, чому вам не роблять тест, скеровують мене в обласне управління МОЗ, телефоную туди, а там така ж відповідь як і у лікаря: "Що ви хотіли, у вас же звичайна застуда, і у лікаря може обмежена кількість тестів, і тільки для вагітних, що їй піти купити за свої гроші і зробити вам тест?" Питання - як же роблять статистику по місту, якщо тільки до одного лікаря сьогодні прийшло близько 10 осіб з явними ознаками коронавірусу, а пішли зі звичайною застудою", - зауважує жінка.

Ірина розповіла, що після її "дзвінків в область", вона отримала дзвінок від однієї з місцевих депутаток, яка запевнила, що експрес-тести на коронавірус у Кривому Розі є, але чому їх не роблять пацієнтам, які мають симптоми хвороби і контактували із хворими, не знають і будуть розбиратися в цій ситуації. Аналогічну відповідь Ірина каже, що отримала від депутата Верховної Ради Михайла Радуцького - голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування .

Жінка додає, що хотіла отримати результати тесту, бо з чоловіком розглядали можливість вакцинуватися, але тим, хто перехворів, немає нагальної потреби робити щеплення найближчі кілька місяців.

За інформацією управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, станом на 24 жовтня 2021 року "по Кривому Рогу за минулу добу зареєстровано 77 нових випадків коронавірусної хвороби. З діагнозом COVID-19 (підтвердженим ПЛР-аналізами) у Кривому Розі лікується -1546 пацієнтів, з них - 281 не мешканець міста".

Якщо врахувати, що у Кривому Розі мешкає 700 тисяч осіб, то коронавірус офіційно за добу, згідно даних міського протиепідемічного штабу, виявляють у кожного 9-тисячного, а якщо врахувати, що лікарні міста приймають хворих на COVID-19 з інших районів області, то вийде і того менше. Плюс за статистикою, у місті двічі провакцинувалися вже понад 105 тисяч мешканців.

ТСН.ua звернувся за інформацією до обласного управління МОЗу ДніпроОДА та Криворізького міського управління охорони здоров'я з проханням прокоментувати, чи достатньо експрес-тестів у медзакладах області та Кривого Рогу, і за яких симптомів і кому вони робляться в першу чергу. Відповіді поки не отримали.

Нагадаємо, що у хворих на новий штам коронавірусу "Дельта" високу температуру важко збити ліками, вона може триматися 10-14 днів і підскакувати вище 38 градусів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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