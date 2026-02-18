Стався вибух у ТЦК Коломиї: деталі інциденту (фото)

Вибух / © Getty Images

У ніч на 18 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Коломиї стався вибух. За попередніми даними слідства, інцидент трапився о 01:15.

Як повідомила пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович, унаслідок вибуху постраждалих немає. Водночас пошкоджено будівлю центру.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводить розслідування, щоб з’ясувати всі обставини. Досудове слідство триває за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. На місці працюють слідчі та вибухотехніки.

Фото з місця вибуху у Коломийському ТЦК. / © Суспільне

Фото з місця вибуху у Коломийському ТЦК. / © Суспільне

Попередні випадки атак на ТЦК та СП в Україні

Нагадаємо, у лютому 2025 року кілька областей України стали мішенню терористичних атак на ТЦК та СП. За п’ять днів лютого подібні інциденти сталися у Рівненській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Рівне, 1 лютого: близько 16:00 у місцевому ТЦК пролунав вибух. СБУ повідомила, що теракт організували російські спецслужби через завербованого місцевого жителя. 21-річний чоловік із Житомирщини приніс із собою саморобний вибуховий пристрій, замаскований у рюкзаку, і загинув на місці. Восьмеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Павлоград, 2 лютого: біля будівлі РТЦК та СП вибухнув саморобний пристрій. 24-річний військовослужбовець отримав поранення. СБУ встановила, що до теракту причетна агентурна група з трьох осіб віком 21–22 років, завербованих російськими спецслужбами через телеграм-канали. Вибухівку встановили біля центру та активували дистанційно.

Кам’янець-Подільський, 5 лютого: біля ТЦК пролунав вибух, внаслідок якого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, серед них двоє лікарів ВЛК, військовослужбовець та перехожа. Загиблий отримав травми під час передачі речей нібито військовослужбовцю на території центру. Постраждалі з осколковими пораненнями були госпіталізовані, деяких направили до відділення нейрохірургії.

Також нещодавно у Черкасах чоловік кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК та поліцейських під час перевірки документів.