"Стає гаряче": російські окупанти потроху драпають з Пологів у бік Маріуполя, вивозячи майно з лікарні

На Запоріжжі російські окупанти потроху втікають з міста Пологи.

На Запоріжжі російські окупанти заходилися вивозити майно з медзакладів міста Пологи в Маріуполь.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Пологів до Маріуполя. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло. А поблизу Пологів чутно автоматні та кулеметні черги. Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію", - написав Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, російські окупати попередньо ракетами с300 обстріляли Запорізьку область. В результаті пошкоджено газорозподільчий пункт. Жителі залишилися без газу.

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