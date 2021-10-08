Стає трохи прохолодніше: якою буде погода в Україні 8 жовтня

Стає трохи прохолодніше: якою буде погода в Україні 8 жовтня

Погода в Україні 8 жовтня не передбачає опадів.

Погода в Україні сьогодні, 8 жовтня, буде сухою, сонячною і водночас вітряною. Температура вдень в середньому 11-15° тепла.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, на більшості території України 8 жовтня опадів не передбачається, але у південно-східній частині очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"У південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки". - мовиться в повідомленні синоптиків.

Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +11° С до +17° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Закарпатті і на Півночі.

У Києві 8 жовтня також буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 11-13°С.

Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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