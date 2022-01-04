Стаж для пенсії: хто може розраховувати на зарахування в подвійному розмірі

Стаж для пенсії: хто може розраховувати на зарахування в подвійному розмірі

Деякі категорії українців отримають зарахування подвійного стажу до пенсії. ТСН.ua розповідає, хто може цим скористатися.

Згідно зі змінами до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", на зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров’я;

психіатричних закладах охорони здоров’я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи хворі на СНІД;

інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я.

Тобто, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року (коли було введено в дію Закон України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”), у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж. А після 1 січня 2004 року в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

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