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Стефанчук анонсував новий крок України до членства в ЄС – це вже фінішна пряма

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Стефанчук анонсував новий крок України до членства в ЄС – це вже фінішна пряма

Руслан Стефанчук анонсував новий крок України до членства в ЄС. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Руслан Стефанчук наголосив, що Україна завжди була європейською країною.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорить, що Україна вийшла на фінішну пряму щодо свого майбутнього членства у Євросоюзі.  

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській Правді".

"За всю історію України тільки два прапори урочисто вносили в сесійну залу Верховної Ради. Перший – 91-го року прапор незалежності України, і другий – у липні минулого року прапор ЄС. І це була справді подія, до якої ми всі прагнемо. Тому що, знаєте, коли я спілкуюся з колегами, кажу – зрозумійте, у нас трошки інше бачення: ми не просимося до ЄС, ми повертаємося до європейського дому. Бо ми завжди були європейською нацією", - зазначив він.

Стефанчук також підкреслив, що, на його думку, Україна швидше вступить до ЄС, ніж до НАТО. Влада до кінця 2023 року  хоче розпочати перемовини про повноцінне членство нашої держави у Євросоюзі.

"І щоб всі розуміли: відкриття перемовин про членство – це подія на три голови вища ніж кандидатський статус, це вже фінішна пряма. І тільки від нас буде залежати, як швидко ми її пробіжимо", - резюмував спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, Стефанчук пояснив, чи можливі вибори в Україні до закінчення війни.

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Дата публікації
Перегляди
3418
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