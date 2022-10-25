Стефанчук анонсував презентацію єдиного плану деокупації Криму

Стефанчук сподівається, що наступний саміт Кримської платформи пройде вже у звільненому українському Криму.

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував презентацію єдиного плану деокупації української Автономної Республіки Крим.

Про це він заявив 25 жовтня під час брифінгу за підсумками першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, повідомляє Укрінформ.

"Буде презентовано єдиний план деокупації Кримського півострова. Сьогодні ми визначили роль парламентаріїв, тому що це люди, які затверджують рішення на рівні законодавства", – зазначив Голова ВР.

За словами Стефанчука, міжнародні партнери під час саміту підтвердили наміри й далі підтримувати Україну на її шляху до повернення Криму. Крім того, буде створено орган, який забезпечуватиме швидку координацію між усіма учасниками платформи.

Наостанок Стефанчук висловив сподівання, що наступний саміт Кримської платформи буде проведено вже у звільненому українському Криму.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що очікує від Парламентської асамблеї ОБСЄ кардинальніших рішень щодо визнання Росії країною-терористкою.

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