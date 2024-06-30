Стефанчук анонсував призначення міністрів на найближчих засіданнях Ради

В Україні найближчим часом можуть призначити нових міністрів на вакантні місця.

Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань.

Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Я переконаний, що буквально вже найближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань, і наше завдання заповнити уряд", - сказав він.

Стефанчук наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту. За його словами, необхідно відходити від практики "виконувачів обов'язків за тими чи іншими напрямами".

"Повинен бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує завдання, які на нього покладає народ України на ввіреній йому ділянці у виконавчій владі", - додав спікер Ради.

Гучні відставки: за що звільнили міністрів Кубракова і Сольського?

Нагадаємо, 9 травня уряд звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Читайте також: