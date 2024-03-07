Стефанчук може піти з посади спікера Верховної Ради: стало відомо, яку посаду може отримати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук може очолити в майбутньому Конституційний суд. Наприкінці минулого місяця президент Володимир Зеленський запустив роботу конкурсної комісії для відбору кандидатури на посаду.

Про це пише “Главком”.

Як зазначається, протягом місяця охочі отримати посаду в Конституційному суді - юристи, судді, викладачі-правники та представники правоохоронних органів - мають змогу подати свою кандидатуру на конкурс та перевірити свої сили.

Сама ж посада голови Конституційного суду стане вакантною після 29 травня цього року. Наразі ж обов’язки голови виконує Сергій Головатий 29 травня йому виповниться 70 років - його повноваження будуть автоматично складені.

“Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розглядає варіант переходу на посаду голови Конституційного суду. І саме нині відкривається вікно можливостей для реалізації цього задуму”, - розповіли виданню кілька високопоставлених співрозмовників з різних владних інституцій.

Водночас нардеп Федір Веніславський, який раніше був представником президента у КС, описує Стефанчука як креативну людину з думками та ідеями високого рівня.

“Хоч він і не фахівець у галузі конституційного права, а спеціаліст у галузі цивільного права, його пізнання, думки і креативні ідеї щодо розуміння конституційно-правової матерії – на дуже високому рівні. Якщо він ухвалить рішення і пройде всі процедури, а Дорадча група експертів рекомендує президенту і він його призначить, тоді це буде один із найпотужніших суддів Конституційного суду”, – вважає експредставник президента у Конституційному суді.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

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