Стефанчук нагадав, що від сьогодні вступив у силу закон США про лендліз для України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

Руслан Стефанчук наголосив, що після початку роботи закону США про лендліз Україна отримає більше різної та якісно їзброї, аби повернути усі свої території.

Про це спікер Верховної Ради написав у своєму Твітері.

"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - написав Стефанчук.

Зазначимо, радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що процедура лендлізу насправді вже давно працює. Програма розрахована на півтора-два роки і має за мету повне переозброєння української армії на західні зразки, а також – фізичний розгром російської армії.

Періодично в межах лендлізу США виділяють Україні великі суми грошей. Так, у п’ятницю, 30 вересня, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні проти російського вторгнення. Того ж дня президент Байден своїм підписом зробив закон чинним.

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