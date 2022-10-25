Стефанчук очікує від Парламентської асамблеї ОБСЄ потужніших рішень щодо визнання Росії терористкою

Стефанчук наголосив, що потрібно називати речі своїми іменами і не боятися цього.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук очікує від Парламентської асамблеї ОБСЄ кардинальніших рішень щодо визнання Росії країною-терористкою.

Про це він написав у своєму Твітері 25 жовтня за результатами зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

"Якщо те, що робить рф не тероризм, то що тоді тероризм? На цьому наголосив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Світ не повинен боятися називати речі своїми іменами. Я вдячний ПА ОБСЄ за підтримку України і очікую ще більш потужних рішень від організації", – написав Стефанчук.

Визнання Росії країною-терористкою

Український президент Володимир Зеленський звертається до світу із вимогою визнати РФ державою-теристом або державою спонсором-тероризму. Зокрема, глава держави закликає, аби США відреагували жорсткіше на звірства росіян, які вони вчинили на території Харківської області.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що США не хочуть визнавати Російську Федерацію країною-спонсором тероризму з однієї простої причини: тоді усі повинні будуть припинити з нею торговельно-економічні та дипломатичні відносини.

Тим часом сейм Литви ще у травні визнав Росію державою-терористкою. За відповідну резолюцію тоді проголосували усі 128 депутатів Сейму.

Згодом таке рішення ухвалив і сейм Латвії. Він також офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусії.

До списку цих країн у жовтні приєдналася й Естонія, яка визнала керівний режим в Російській Федерації терористичним.

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