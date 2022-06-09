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Стефанчук поділився підсумками візиту до Нідерландів: військова підтримка України буде збільшуватися

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Стефанчук поділився підсумками візиту до Нідерландів: військова підтримка України буде збільшуватися

Фото: Верховна Рада України

Військова підтримка Україні буде збільшуватися, а санкційний тиск на Росію посилюватиметься.

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну у фінансовому та гуманітарному напрямах.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Країні, яка бореться за своє життя, у будь-якому випадку важко сказати “ні” практично з усього, що вона просить”, - зазначив Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він також додав, що військова підтримка України буде збільшуватися. Крім того, посилюватиметься і санкційний тиск на Росію. Всіх військові злочинців РФ притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, що Стефанчук попередив Європу про небезпеку, якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС.

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