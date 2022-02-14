Стефанчук повідомив, кого запросили на закриту нараду до РНБО, і назвав основне завдання засідання

Стефанчук повідомив, кого запросили на закриту нараду до РНБО, і назвав основне завдання засідання

Нарада відбудеться о 16:00 у приміщенні РНБО.

Закрита нарада за участю керівництва Верховної Ради, представників депутатських фракцій і груп та очільників профільних парламентських комітетів під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться 14 лютого о 16:00.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав під час брифінгу, інформує УНІАН.

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"Нарада відбувається в приміщенні Ради національної безпеки і оборони... Вона буде проходити у відповідному приміщенні, яке має відповідні забезпечення щодо вимог поширення інформації, яка складає державну таємницю", - сказав він.

Стефанчук уточнив, що на нараді, окрім нього, будуть присутні його заступники. Крім того, там буде по одному представнику від кожної фракції та групи парламенту.

"Також будуть присутні, наскільки я знаю, запрошені три голови комітетів, які напряму пов'язані з питаннями оборони і міжнародної політики", - зазначив голова ВРУ.

Крім цього, за його словами, у нараді також братиме участь прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, представники силового та економічного блоків, Збройних сил України та української розвідки.

"Там ми будемо обговорювати ті питання, які пов'язані з поточною безпековою ситуацію... Основне завдання, яке ми виносимо звідти, - щоб ми скоординували свої зусилля, і всі органи державної влади могли розуміти, які державницькі рішення їм потрібно ухвалювати для того, щоб забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - підсумував Стефанчук.

Слід зауважити, що СБУ опублікувала заяву на тлі потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір, та закликала українців зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Своєю чергою, голова МВС Денис Монастирський на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ звернувся до співгромадян, наголосивши на міцності нашої держави. Він закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

Крім того, Денис Монастирський запевнив, що в МВД не допустять жодних сепаратистських проявів.

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