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Стефанчук припустив, чи працюватиме економічне бронювання від військової служби

Стефанчук припустив, чи працюватиме економічне бронювання від військової служби

Спікер ВР / Фото: Facebook-сторінка Руслана Стефанчука / Фото: із соцмереж

Раніше у багатьох країнах існував "податок на боягузтво".

Економічне бронювання від військової служби залишається спірним питанням. Однак воно навряд чи спрацює.

Про це сказав спікер ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Як пригадав Стефанчук, у 12 чи 13 столітті в Англії існував такий собі "податок на боягузтво". Тоді платили певні кошти, щоб не йти в рицарі.

"І цей податок був у багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення", – зауважив глава Уряду.

Водночас Стефанчук визнає: на одного українського захисника повинно бути вісім цивільних осіб, які економічно забезпечать його утримання. Таку думку раніше озвучував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголошуючи, що насамперед бронь мають отримати люди, які забезпечують життєдіяльність країни. Йдеться про підприємства критичної інфраструктури й так далі.

"Також вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню", – резюмував спікер ВР.

Раніше Стефанчук розповів, коли законопроєкт про мобілізацію може запрацювати.

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