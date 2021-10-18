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Стефанчук розповів, коли Рада повернеться до законопроєкту про скасування літнього часу

Стефанчук розповів, коли Рада повернеться до законопроєкту про скасування літнього часу

pixabay.com

Дискусія про встановлення в Україні єдиного часу повинна бути піднята після того, як в країні переведуть стрілки годинника на зимовий час.

Верховна Рада України повернеться до розгляду в другому читанні до законопроєкту про скасування літнього часу взимку. 

Про це заявив на брифінгу 18 жовтня голова парламенту Руслан Стефанчук. Він же і автор законопроекту №4201.

За його словами, дискусія про встановлення в Україні єдиного часу повинна бути піднята після того, як в країні переведуть стрілки годинника на зимовий час - 31 жовтня. 

"Сталося те, що ми перейшли на літній час, і голосувати його в період літнього часу, мені здається, немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася в цей законопроект - це зберегти природне для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята ", - сказав він.

Він зазначив, що це рішення має бути синхронізоване разом з Європейським союзом, ле також виступають за скасування переходу на літній час. Водночас, за словами Стефанчук, основним фактором на користь прийняття цього законопроекту є біологічні ритми українців.

"Всі ми можемо відчувати, як зміна часових рамок ніякої логічно доведеною економії, крім порушення біоритмів і здоров'я громадян, не принесли", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у парламенті вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була навесні цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроєкт передбачає:

  • встановити й закріпити на території України єдиний київський час;
  • відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Проте тоді Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила на доопрацювання.

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