Стефанчук розповів, які закони найближчим часом має прийняти Верховна Рада

Наразі розглядаються економічні та соціальні закони.

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які закони мають прийняти депутати найближчим часом.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Стефанчука, за увесь період дії воєнного стану в Україні, у Верховній Раді відбулось вже сім засідань.

"За цей період ми прийняли вже більше сотні законодавчих актів, і всі вони спрямовані якраз на питання, пов’язані з діями нашої держави і сіспільства в умовах воєнного стану. Тому багато рішень вже діють на благо України", — каже очільник ВРУ.

Сьогодні на часі прийняття багатьох економічних законів, які "нададуть можливості для розвитку економіки у цей складний для держави період". Також Стефанчук повідомив, що за ініціативою президента буде внесений законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за неорашистську символіку. Крім цього, Верховна Рада має прийняти цілу низку законодавчих актів щодо соціальної допомоги.

Стефанчук повідомив також, що наразі розглядаються законодавці ініціативи щодо чиновників, які сьогодні перебувають за кордоном.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, чи потрібно Верховній Раді голосувати за зняття недоторканності з Віктора Медведчука.

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