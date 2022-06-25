Стефанчук розповів, які закони повинна ухвалити Верховна Рада для вступу України до ЄС

Стефанчук розповів, які закони повинна ухвалити Верховна Рада для вступу України до ЄС

Верховна Рада 9-го скликання ухвалила 81 законодавчий акт, щоб наблизити Україну до вступу в ЄС.

Україна повинна прийняти ще низку директив від ЄС, щоб наблизити законодавство до європейських стандартів. Парламент планує ухвалити ще близько ста таких законодавчих норм.

Про це 25 червня під час телемарафону розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ці законодавчі акти відомі. Це - питання, які пов'язані зі судочинством, антикорупційна боротьба. Ми вийдемо на комплексний план цих робіт та представимо суспільству перелік тих законодавчих актів та план їх прийняття, бо ми хочемо, щоб усе відбувалось прозоро, стабільно та прогнозовано", - сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що український Парламент регулярно працює під час воєнного стану.

"Парламент готовий до ухвалення рішень, які наближають нас до членства у ЄС", - сказав спікер ВР.

Він зазначив, що очікує на те, що до 2025 року Україна виконає усі зобов'язання, які пов'язані зі вступом до ЄС. Євроінтеграційні законодавчі акти, за словами Стефанчука, ухвалюватимуть в турборежимі.

Нагадаємо, стала відома дата підписання Спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС - так званого "транспортного безвізу".

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