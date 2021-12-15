Стефанчук скликає позачергове засідання: що розглянуть нардепи

Відповідне розпорядження 15 грудня підписав голова ВР.

Верховна Рада в четвер, 16 грудня, збирається на позачергове засідання, аби розглянути законопроєкт щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати шахтарям.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Зазначається, що позачергове пленарне засідання ВР відбудеться відразу після завершення чергового пленарного засідання Верховної Ради України. Спікер українського парламенту скликає позачергово засідання на прохання 156 народних депутатів України.

Так, на порядку денному – розгляд законопроєкту № 5891-1, яким передбачається внесення змін до бюджету України на 2021-й. Йдеться про виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств.

Верховна Рада України

Як повідомляли раніше, в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 грудня повідомляли, що Міністерство енергетики перерахує понад 700 мільйонів гривень на зарплати шахтарям, заявили у відомстві.

Нагадаємо, на початку грудня на Львівщині на шахті "Червоноградська" на поверхню відмовлялися підніматися 39 гірників, а все через борги з зарплати ще з вересня. До підземних протестувальників доєдналися робітники ще п’ятьох шахт, вони мітингували на поверхні.