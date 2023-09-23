Стефанчук відповів, чи позбавлять Шуфрича депутатського мандата

Народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав у розмові Радіо Свобода.

Він запевнив, що для цього є усі механізми.

"Безперечно, ще раз кажу, механізми всі є. Вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України. При чому я хочу зауважити, що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", - наголосив він.

Стефанчук каже, що Шуфрич може написати самостійно заяву щодо складання мандата.

"Якщо він буде бажати і її напише. І друге – це рішення суду, яке набуло законної сили. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке набуло законної сили, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", - продовжує Стефанчук.

Попри це, ймовірності того, якщо Нестор Іванович не напише сам заяву про складання повноважень і якщо не буде рішення суду, значить, він залишиться народним депутатом, немає.

"Ні. Абсолютно неправильно. Тому що є сім передумов. Якщо буде хоча б одна передумова, яка передбачена в Конституції, безперечно, він складе мандат", - зауважив голова ВР.

За його словами, є великий перелік підстав для того, що поки що народний депутат Шуфрич склав мандат.

Що відомо про затримання Нестора Шуфрича

Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу. Якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів, щоб довести провину нардепа, то на нього чекає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В середу, 20 вересня, Верховна Рада зняла нардепа Нестора Шуфрича від забороненої партії "ОПЗЖ" з посади голови Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.