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Стефанчук вніс пропозицію про призначення нового уповноваженого ВР з прав людини

Стефанчук вніс пропозицію про призначення нового уповноваженого ВР з прав людини

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Стефанчук вніс пропозицію про призначення нового уповноваженого ВР з прав людини

До Верховної Раду внесли пропозицію про призначення нового омбудсмена.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради  з прав людини.  

Про це він повідомив у Facebook.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав Стефанчук.

Голова Верховної Ради підкреслив, що вірить, що досвід Лубінця на посаді голови парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки і Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на обмудсмена.

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини

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