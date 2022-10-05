Стефанішина назвала мінімальні умови для початку розмови з Росією

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що мінімальними передумовами діалогу з Росією має бути деокупація України і виплата репарацій нашій державі та всім іншим країнам, які постраждали від цієї війни.

Віцепрем'єрка зауважила, що мінімумальні передумови для діалогу з РФ про безпеку передбачають деокупацію території України принаймні до кордонів 23 лютого та виплату репарацій з боку Росії не лише Україні, а й усім країнам, які постраждали фізично та фінансово від цієї війни.

Про це Стефанішина сказала на Варшавському безпековому форумі, пише Укрінформ.

"Громадянам росії потрібно знати, що буде фізична ціна за одностороннє рішення лідера. Це ключове, щоб кожна російська мати, кожен російський солдат, громадянин знали, що вони, їхні діти та онуки будуть платити за злочини, скоєні на цій землі, і буде правосуддя для російської федерації та кремля. Це мінімальний набір умов для всього світу – я не кажу лише про Україну чи росію – повернення за стіл і пошуку діалогу з рф", - наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністерка переконана, що такий діалог може ґрунтуватися на членстві України в Євросоюзі та її посиленні, а також на отриманні членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президентові Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім очільником Кремля. Від заміни російського диктатора, який стане фактично посередником, залежатиме, наскільки вдало можуть відбутися переговори з українською стороною.

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