Стефанишина пояснила тонкощі ухвалення законопроєкту щодо ліквідації МСЕК

До літа 2026 року система уже має запрацювати за новими правилами.

Скасування медико-соціальні експертні комісії, нічим не замінивши, було неможливо.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Еспрессо".

"Уся ця система, вона ніби переїхала з колишніх МСЕК, які дотичні і, власне, так би мовити, підставила плече для цієї реформи, оскільки просто скасувати МСЕК і нікуди не передати функції було неможливо", – зазначила Стефанішина.

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За словами посадовиці, вона особисто подала 119 поправок до цього законопроєкту, оскільки в першому читанні проєкт мав як позитивні, так і проблемні аспекти.

Посадовиця також зазначила, що однією з ключових переваг, є прозорість процесів, повна цифровізація системи, а також дані про пацієнта будуть конфіденційними. Крім цього, передбачено, що експерти повинні декларувати свої доходи, а колишні члени комісій МСЕК більше не зможуть брати участь у новій структурі.

Протягом шести місяців Кабінет міністрів має розробити новий документ, який розподілить ці функції між відповідними секторами.

"Крім того, я вважаю, що в Україні взагалі не має бути груп інвалідності. Ми сьогодні маємо говорити про конкретну людину, в якої є певні медичні обмеження. Це каже лікар, тут він ставить крапку", – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій від 2025 року.

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