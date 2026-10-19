"Стеля на мене впала": жінка з Дніпра розповіла, як син врятував її з-під завалів

Жителька Дніпра Валентина, чий будинок частково зруйновано під час атаки / © "Суспільне Дніпро"

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Під час атаки по Дніпру 19 жовтня ворожий удар зруйнував частину приватного будинку місцевої жительки Валентини. Жінка опинилася під завалами власної оселі, проте її врятував син.

Про це повідомило «Суспільне Дніпро».

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Валентина розповіла, що під час атаки спала. Жінка почула свист і гул, а невдовзі на неї обвалилися стеля та уламки.

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«Ось бачите, де „прилетіло“. Сусідній сарай, і оце моя половина. Серьожа, син, прийшов, витягав, а то стеля на мене впала. Так би задавила, а так на боку лежала, ціла, все ціле», — розповіла жителька Дніпра.

За словами Валентини, після початку атаки вона намагалася самостійно звільнити собі простір для дихання. Згодом її син Сергій прийшов на допомогу та витягнув жінку з-під завалів.

«Чую свист, гул. До стінки було, до спинки дивана місце. Я прогреблася, щоб дихати було чим. А потім Серьожа, найменший, прийшов, мене розкопав і звідти витягав. Ну, порозкидав все і витягнув. Прийшла до них боса. Одягли, взули мене там. Оце найбільше мені дісталося», — розповіла жителька Дніпра.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру, пошкодивши приватні житлові будинки. Унаслідок атаки постраждала 84-річна жінка, яку госпіталізували. За попередньою інформацією, під завалами пошкоджених осель можуть перебувати заблоковані люди, на місці працюють екстрені служби.

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