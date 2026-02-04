"Стеля впала в кімнату": мешканці Одеси розповіли, як дивом пережили пекельний удар РФ

Обстріл Одеси 4 лютого

Реклама

В Одесі під час нічного обстрілу постраждав двоповерховий будинок у Пересипському районі. Там сусіди й рятувальники витягали людей із-під завалів. Мешканці розповіли про момент вибуху й подільші наслідки.

Про це пише «Думская».

Нічний обстріл Одеси: що пережили люди

Олена згадує, що не почула сигнал повітряної тривоги і прокинулася, коли на неї обрушилося перекриття. Її врятували сусіди.

Реклама

«Мене засипало, я підхопилася. Піднялися хлопці і витягли мене. Меблі залишилися, а стеля впала. Мене врятувало тільки те, що це був кут», — каже жінка.

Інша мешканка Інна, додала, що під час тривоги зазвичай ховається у коридорі між двома стінами. Тієї ночі її квартира зазнала руйнувань.

«Чули прямо над головою, що він летить і падає. Це було вже зрозуміло. Звичайно вибух, і все посипалося, скло полетіло, пил в будинку. Я зрозуміла, що приліт. І тільки стояла і дивилася, чи стоїть будинок… Стеля впала», — розповіла жінка.

Переселенка з Торецька Наталя, яка переїхала до Одеси разом із родиною, згадує свої відчуття.

Реклама

«Було страшно, дуже страшно. Ми це вже пережили вдруге: там також обвалився дах. Приїхали сюди — і знову», — розповіла вона.

Весь двір у Пересипському районі засипаний уламками та згорілими автомобілями. На місці працюють комунальники, ліквідовуючи наслідки обстрілу, розгорнуто пункт незмінності для постраждалих.

Раніше ми писали про те, що Росія завдала нічного удару по житлових кварталах Одеси. Серйозно пошкоджені будинки, об’єкт критичної інфраструктури, адміністративна та виробнича будівлі підприємства. Спалахнули пожежі, є потерпілі.

Відомо прро руйнування у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському.

Реклама

На місці працюють слідчі та надзвичайники, документуючи руйнування та допомагаючи евакуйованим. Частина районів залишилася без світла та комунальних послуг.