Стелю будинку пробило наскрізь: РФ вдарила по великому обласному центру, чути повторні вибухи (фото, відео)
Миколаїв перебуває під атакою російських «Шахедів».
Росіяни вдень 12 березня атакували Миколаїв «Шахедами». Працювала ППО, є наслідки.
Про це інформують місцеві ЗМІ.
Очевидці публікують кадри сліду в небі, який, ймовірно, утворився внаслідок збиття ворожої цілі.
Крім того, уламки російського дрона пошкодили один із привтних будинків. Стелю там — пробило наскрізь.
Кадри наслідків оприлюднилив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Миколаїв. Дивом без постраждалих», — написав він.
Нагадаємо, ввечері 9 березня російський дрон типу Shahed-131/136 влучив в об’єкт транспортної інфраструктури у Снігурівській громаді Миколаївської області. Інцидент стався у Баштанському районі. Попередньо, люди не постраждали. Загалом сили ППО над регіоном збили або подавили чотири ударні безпілотники та дрони-імітатори