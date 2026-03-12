ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1834
1 хв

Стелю будинку пробило наскрізь: РФ вдарила по великому обласному центру, чути повторні вибухи (фото, відео)

Миколаїв перебуває під атакою російських «Шахедів».

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Росіяни вдень 12 березня атакували Миколаїв «Шахедами». Працювала ППО, є наслідки.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Очевидці публікують кадри сліду в небі, який, ймовірно, утворився внаслідок збиття ворожої цілі.

Крім того, уламки російського дрона пошкодили один із привтних будинків. Стелю там — пробило наскрізь.

Кадри наслідків оприлюднилив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Миколаїв. Дивом без постраждалих», — написав він.

Нагадаємо, ввечері 9 березня російський дрон типу Shahed-131/136 влучив в об’єкт транспортної інфраструктури у Снігурівській громаді Миколаївської області. Інцидент стався у Баштанському районі. Попередньо, люди не постраждали. Загалом сили ППО над регіоном збили або подавили чотири ударні безпілотники та дрони-імітатори

Новина доповнюється
