"Стер все бігом": у Рівному з храму силоміць вигнали журналістів, які знімали порушення карантину

"Стер все бігом": у Рівному з храму силоміць вигнали журналістів, які знімали порушення карантину

Двоє чоловіків силоміць виштовхали журналістів на вулицю і вимагали видалити відео, яке вдалося зазнімкувати.

У Рівному, яке від 26 жовтня перебуває у "червоній" зоні, журналісти вирішили перевірити, як дотримуються карантинних норм у храмах міста.

Про це інформує телеканал "Рівне 1".

Знімальна група каналу відвідала нижній храм Воскресенського кафедрального собору, де богослужіння проводить УПЦ (МП). Зазначається, що чимало його вірян зібралось на вулиці перед церквою — з дотриманням дистанції та маскового режиму. Журналістам ненадовго вдалося потрапити до приміщення. Там ситуація зовсім інша. На кадрах видно, що парафіяни стоять близько одне від одного, у багатьох з них або відсутні захисні маски, або просто одягнені на підборідді.

Знімальна група розповіла, що не встигла постояти у храмі і хвилини. З натовпу одразу вийшло двоє чоловіків, ймовірно працівники церкви, і силоміць виштовхали журналістів на вулицю. Чоловіки вимагали видалити відео, яке вдалося зазнімкувати.

"Стер швидко все бігом, я сказав. Навіщо ти знімаєш, тобі хтось дозволяв це робити", — вигукував один з чоловіків.

Крім того, пресі вдалося поспілкувалися з вірянами цієї церкви. За словами журналістів, їх здивувала велика кількість противників вакцинації.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що участь у антивакцинаторській кампанії бере церква. Щоправда, він не уточнив, про яку саме конфесію йдеться.

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