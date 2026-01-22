Стерненко отримав посаду в Міноборони: за що він відповідатиме

Міністр оборони Михайло Федоров та його новий радник Сергій Стерненко / © Михайло Федоров / Facebook

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про початок офіційної співпраці з волонтером Сергієм Стерненком. Відтепер він обійматиме посаду радника з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Розмова з Президентом і нові завдання

За словами Федорова, цьому призначенню передувала розмова Стерненка з президентом України Володимиром Зеленським. Тепер цю співпрацю поглиблюють на рівні міністерства для виконання конкретних бойових завдань.

«Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», — зазначив Федоров.

Шокувальна статистика: чому потрібні зміни

Міністр навів важливу аналітику, яка пояснює необхідність змін. Як виявилося, ефективність дронових команд розподілена вкрай нерівномірно.

«Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога. Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян», — наголосив урядовець.

Над чим працюватиме Стерненко

Визначено кілька ключових напрямків роботи нового радника:

Базове забезпечення. Систематизація постачання, щоб військові отримували ефективну зброю, яка працює «тут і зараз», а не просто числиться на папері. Аналітика та навчання. Вдосконалення процесів на основі якісних даних з фронту та фідбеку від військових. Обмін досвідом. Масштабування навичок найкращих екіпажів на всі Сили оборони.

Нагадаємо, Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Міністр навів приклад успішної та унікальної операції в Куп’янську і наголосив, що майбутнє буде за новоствореними підрозділами.