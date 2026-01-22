- Дата публікації
Стерненко отримав посаду в Міноборони: за що він відповідатиме
Відомий волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко офіційно приєднався до команди Міністерства оборони. Він став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА.
Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про початок офіційної співпраці з волонтером Сергієм Стерненком. Відтепер він обійматиме посаду радника з питань підвищення використання безпілотників на фронті.
Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.
Розмова з Президентом і нові завдання
За словами Федорова, цьому призначенню передувала розмова Стерненка з президентом України Володимиром Зеленським. Тепер цю співпрацю поглиблюють на рівні міністерства для виконання конкретних бойових завдань.
«Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», — зазначив Федоров.
Шокувальна статистика: чому потрібні зміни
Міністр навів важливу аналітику, яка пояснює необхідність змін. Як виявилося, ефективність дронових команд розподілена вкрай нерівномірно.
«Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога. Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян», — наголосив урядовець.
Над чим працюватиме Стерненко
Визначено кілька ключових напрямків роботи нового радника:
Базове забезпечення. Систематизація постачання, щоб військові отримували ефективну зброю, яка працює «тут і зараз», а не просто числиться на папері.
Аналітика та навчання. Вдосконалення процесів на основі якісних даних з фронту та фідбеку від військових.
Обмін досвідом. Масштабування навичок найкращих екіпажів на всі Сили оборони.
Нагадаємо, Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Міністр навів приклад успішної та унікальної операції в Куп’янську і наголосив, що майбутнє буде за новоствореними підрозділами.