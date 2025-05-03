Стерненко показав фото з головою СБУ і пообіцяв помсту

Сергій Стерненко та Василь Малюк / © Telegram / Сергій Стерненко

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Активіст та волонтер Сергій Стерненко, на якого 1 травня було скоєно напад, показав фото з головою СБУ Василем Малюком і пообіцяв помсту.

Відповідне фото Стерненко оприлюднив в Instagram.

«Ніщо не лишиться безкарним. Fiat justitia ruat caelum», — підписав світлину волонтер.

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Що відомо про замах на Стерненка

1 травня було скоєно черговий напад на Сергія Стерненка, в результаті якого він отримав вогнепальне поранення.

На місці події СБУ затримала 45-річну уродженку Одещини, яка переїхала до Києва. Як з’ясувалося, її дистанційно завербували російські спецслужби.

Жінці оголошено підозру в державній зраді та замаху на вбивство. СБУ також розкрили, як нападниця готувалася до цього злочину.

2 травня суд обрав запобіжний захід для підозрюваної.