Стерненко розкрив деталі замаху на його життя: хто замовив вбивство активіста

Сергій Стерненко / © скриншот з відео

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Активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що під час нещодавнього замаху на його життя йому допомогла наявність власної та державної охорони, а також броньований автомобіль.

Про це він розповів у відео на Youtube та своєму акаунті X.

За словами Стерненка, після 2018 року, коли на нього було скоєно 3 замахи, він серйозно переглянув заходи безпеки, усвідомивши необхідність постійної присутності охорони або близьких друзів. Трагічні події, зокрема вбивство Дем’яна Ганула, спонукали його орендувати броньований автомобіль.

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«Ми орендували броньовану автівку. Вчора вона була на відео. Мені також було надано державну охорону. Вчора мене охороняла змішана група. Перший чоловік, який виходив на відео, це був мій охоронець, за ним йшов я і третій був „альфівець“. І от „альфівець“ фактично врятував мені життя, тому що, коли ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив», — заявив активіст.

Поранений Стерненко сів в авто та сам наклав собі турнікет, після чого наказав водію везти його до лікарні. На щастя, куля не зачепила судин та кістку, завдавши лише зачепивши м’яз та пошкодивши м’які тканини.

Активіст також повідомив, що нападниця здійснила щонайменше три постріли. Одна з куль влучила в кофту його охоронця, але не завдала йому шкоди. Броньований автомобіль також зазнав пошкоджень — було прострелено два колеса, а ще одна куля застрягла у водійських дверях.

Куля влучила в водійські двері авто / © Telegram / Сергій Стерненко

Стерненко наголосив, що має достатньо коштів для оренди та навіть придбання броньованого автомобіля, і планує продовжувати користуватися ними заради власної безпеки.

«Розумію, багатьом істотам хотілося б бачити мене мертвим. Тому і охорона їм не подобається, і авто погане. Та краще я буду живим „негідником“, аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий», — йдеться в повідомленні.

Волонтер переконаний, що за цим стоять російські спецслужби. За його словами, затримана нападниця спочатку зізналася у співпраці з росіянами, хоча на суді змінила свої свідчення, заявивши про завдання від «СБУшників». Жінка, яка орендувала квартиру в його будинку, стверджувала, що їй обіцяли пересадку нирок за вбивство.

На думку активіста, російські спецслужби планували вчинити замах ближче до роковин трагічних подій 2 травня в Одесі, щоб спробувати видати це вбивство за «помсту».

Що відомо про замах на Стерненка

1 травня було скоєно черговий напад на Сергія Стерненка, в результаті якого він отримав вогнепальне поранення.

На місці події СБУ затримала 45-річну уродженку Одещини, яка переїхала до Києва. Як з’ясувалося, її дистанційно завербували російські спецслужби.

Жінці оголошено підозру в державній зраді та замаху на вбивство. СБУ також розкрили, як нападниця готувалася до цього злочину.

2 травня суд обрав запобіжний захід для підозрюваної.

Дата публікації 18:06, 01.05.25 Кількість переглядів 726 В Мережі з'явилося відео нападу на Стерненка