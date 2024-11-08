Стерненко звинуватив Сирського у тому, що його оголосив у розшук ТЦК

За словами активіста, про причетність Сирського він нібито дізнався зі своїх джерел у Генштабі ЗСУ.

Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою “прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, головком нібито “образився за вимоги провести армійську реформу”.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

“Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами”, — йдеться в його дописі.

Про причетність Сирського, за словами активіста, він нібито дізнався зі своїх джерел у Генштабі ЗСУ і був здивований такою “дріб’язковістю”.

“Мені здавалося, що головнокомандувач має бути зайнятий зараз війною. Або принаймні спробою розв’язати армійські проблеми — їх дуже багато. Але виявилося, що головнокомандувач зайнятий отакою дріб’язковою, дурною, пустою помстою”, — заявив Стерненко.

Громадський активіст також пояснив, що повістка з ТЦК надійшла на його адресу в Одесі, за якою він давно не проживає. При цьому він запевняє, що під час оновлення даних вказував свою київську адресу. На думку Стерненка, така помилка була навмисною, щоб він не отримав повістку.

За словами активіста, у день оголошення в розшук він перебував у Міністерстві оборони.

Стерненко також стверджує, що з ним ніхто не звʼязувався щодо оголошення у розшук телефоном чи поштою. Про факт оголошення в розшук він дізнався із заборонених в Україні видань “Страна” та Russia Today. Перше з цих видань навіть опублікувало копію постанови Приморського ТЦК Одеси про накладення адмінштрафу.

“Олександре Станіславовичу, попросіть страну.юа вислати мені також копію цієї постанови. Бо російські агенти її отримали, а я досі ні. Протокол так, але не постанову. І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя”, - звернувся активіст та волонтер до головкома ЗСУ.

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували заяви активіста і волонтера Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку. Там заявили, що волонтер уже відвідав ТЦК, де сплатив штраф за порушення правил військового обліку.

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