Стерненко звинуватив Генштаб у приховуванні втрат військових та розповів про криваву схему

Шеврон ЗСУ

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Колишній радник ексміністра оборони Сергій Стерненко звинуватив Генеральний штаб у приховуванні реальних втрат української армії.

Про це він розповів під час прямої відеотрансляції.

Стерненко звинуватив у приховуванні втрат української армії

За його інформацією, коли військовий повертається із СЗЧ, його відправляють у батальйон резерву, а звідти — у скандально відомий штурмовий полк «Скеля», там гине чи зникає безвісти, але за документами людина залишається дезертиром.

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«Значить, людина була в СЗЧ, приходила в БРЕЗ (батальйон резерву — ред.), її з БРЕЗу відправляли тільки в „Скелю“, в 425-й полк. Вона гинула або зникала безвісти, але далі залишалася у статусі СЗЧ. Були навіть підробки документів через це. Були випадки, коли людину одночасно вже подавали як зниклу безвісти, а вона далі лишалася зі статусом СЗЧ», — розповів він.

На його думку, це приховування реальних масштабів втрат української армії. По-друге, родина загиблого Героя юридично не може подати на виплату від держави.

«По-перше, це приховування втрат. По-друге, це удар по рідних цих людей, тому що вони не можуть розраховувати на виплату грошової допомоги, бо їхня рідна людина перебуває в розшуку як СЗЧ, а вона могла бути в бою за Україну», — додав Стерненко.

Він зауважив, що навіть після обміну тіл полеглих воїнів їх неможливо поховати.

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«Бо неможливо ідентифікувати, бо немає процедури ідентифікації, якщо людина далі числиться як СЗЧ….Але це схема, яку покривав Генеральний Штаб, може, він її і створив, я не знаю», — припустив він.

Міноборони зверталося за коментарем до Генштабу — Стерненко

Стерненко підкреслив, що Міністерство оборони зверталося до Генерального штабу з проханням надати додаткові списки про втрати військових, однак там, за його словами, відмовляли.

«Бо є списки десятків людей, втрати яких приховувалися таким чином. І Генеральний штаб посилав на три літери Міністерство, нічого не відповідав або казав, що не дасть цієї інформації», — зауважив він.

Також Стерненко припускає, що в «Скелі» є ще одна схема, яка прикриває реальні втрати української армії.

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«Була ще одна схема з приховуванням втрат. Та сама „Скеля“ мала дуже багато приданих підрозділів, її бригади придавали. І ці втрати просто могли не обліковувати. І коли запитували у Генерального штабу, які втрати в приданих силах, бо сама бригада може мати 2-4 батальйони, а в неї ще 10 приданих або 12», — підсумував колишній радник Федорова.

Наразі офіційної інформації від Генерального штабу та полку «Скеля» немає. Також невідомо, чи відкрито провадження щодо цього.

Нагадаємо, за офіційними даними України, станом на 22 липня 2026-го втрати російської армії становлять 1 433 230 солдатів. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових.

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