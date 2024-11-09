Стерненку в Сухопутних військах нагадали про конституційний обов'язок

На тлі скандалу з громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, якого оголосили в розшук ТЦК через неявку за повісткою, у Сухопутних військах ЗСУ нагадали йому про конституційний обов’язок.

Водночас у Сухопутних військах наголосили, що ЗСУ “високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів”.

“В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка”, - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі.

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Однак, у Сухопутних військах також нагадали, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації. При цьому захист Вітчизни є конституційним обов’язком українських громадян.

“Слід також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності - сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом”, - наголосили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, раніше громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою “прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, головком нібито “образився за вимоги провести армійську реформу”.

Працівник ТЦК на Волині працював на російську розвідку

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